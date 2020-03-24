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Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar

Şarkıcı Ebru Polat, yaşlı bir amcanın görüntülerini paylaşarak sosyal medyada yayan kişiye Instagram hesabından sitem ederek "Çekmeyin lan böyle videolar, vicdansızlar" diyerek tepki gösterdi.

24.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:28

Koronavirüsün Türkiye 'ye gelmesinin ardından harekete geçen bakanlık, 65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Bu tedbirin ardında sokağa çıkan yaşlı insanların görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada yayılan bir görüntüde; kendisini polis olarak tanıtan bir genç, sokağa çıkma yasağını delen 65 yaş üzeri bir vatandaşa "Normalde sana ceza yazmam gerekiyor ama bu seferlik affediyorum" dedi. Videoyu çeken kişinin tavrı, sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra Ebru Polat'ın da tepkisini çekti.

"VİCDANSIZLAR"

Koronavirüsün dünyayı etkisi altına almasıyla evine kapatan ünlü şarkıcı Ebru Polat,önce "Evde sıkılıyorum diye şımarıklık yapanlar herkesin eşit olması adil bence ben eşitliği seviyorum" dedi. Ardından sosyal medyanın gündemine oturan video hakkında konuşan Polat, "Bak işte benim anlatmak istediğim buydu... Ben bunları izleyince 2 saat ağlıyorum! Çekmeyin lan böyle videolar... Siz kiminle dalga geçiyorsunuz vicdansızlar!" diyerek sitem etti.

Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar

NE OLMUŞTU?

Dün akşam sosyal medyada yaşlı bir vatandaşı kaydederek paylaşılan video büyük tepki çekti. Videonun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Sokakta yürüyen yaşlı bir amcayla olan diyaloğunu kameraya alan şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E., Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı, Kaymakamımız ziyaret ederek, Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik." ifadelerine yer verildi.

Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar

Haberin Videosu :

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar
Etiketler : Ebru Polat, Türkiye, Magazin

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