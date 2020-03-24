Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar

Koronavirüsün Türkiye 'ye gelmesinin ardından harekete geçen bakanlık, 65 yaş ve üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Bu tedbirin ardında sokağa çıkan yaşlı insanların görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada yayılan bir görüntüde; kendisini polis olarak tanıtan bir genç, sokağa çıkma yasağını delen 65 yaş üzeri bir vatandaşa "Normalde sana ceza yazmam gerekiyor ama bu seferlik affediyorum" dedi. Videoyu çeken kişinin tavrı, sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra Ebru Polat'ın da tepkisini çekti.

"VİCDANSIZLAR"

Koronavirüsün dünyayı etkisi altına almasıyla evine kapatan ünlü şarkıcı Ebru Polat,önce "Evde sıkılıyorum diye şımarıklık yapanlar herkesin eşit olması adil bence ben eşitliği seviyorum" dedi. Ardından sosyal medyanın gündemine oturan video hakkında konuşan Polat, "Bak işte benim anlatmak istediğim buydu... Ben bunları izleyince 2 saat ağlıyorum! Çekmeyin lan böyle videolar... Siz kiminle dalga geçiyorsunuz vicdansızlar!" diyerek sitem etti.