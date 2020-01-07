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Ebru Şahin, Oğulcan Engin'le sevgili değil arkadaş olduklarını söyledi, Seda Sayan yalanladı

Hercai dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Konu hakkında açıklama yapan Şahin, iddiaları yalanlayarak sadece arkadaş olduklarını söyledi.

07.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:56

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Reyyan karakterini oynayan Ebru Şahin ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in aşk yaşadığı iddia edildi. Kısa sürede gündem olan konuyla alakalı açıklama yapan Şahin, Engin ile sadece arkadaş olduklarını söylerken Seda Sayan ise oğluyla Ebru Şahin'in tanışmadıklarını söyledi.

"OĞULCAN'LA ARKADAŞIZ"

'deki bir kafede Oğulcan Engin ile buluştukları ve sevgili oldukları iddia edilen Ebru Şahin, aralarında herhangi bir aşkın olmadığını söyleyen "Oğulcan ile sadece arkadaşız" dedi.

"EBRU'YU BEN DE OĞULCAN DA TANIMIYOR"

Oğulcan Engin ile Ebru Şahin'i Cihangir'deki bir kafede buluşturup aralarını yapmaya çalıştığı iddia edilen Seda Sayan ise Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına sesli mesaj göndererek şunları söyledi: "Haber kesinlikle yanlış. Ben oyuncu kardeşimiz Ebru'yu hiç tanımıyorum, yan yana bile gelmedim. Çok beğeniyorum çok iyi bir oyuncu ama hiç tanımıyorum hiç. Oğulcan da tanımıyor. Bu nasıl çıktı onu da bilmiyorum."

"ALEYNA İLE ARAMIZDA EVLİLİK KONUŞMASI GEÇMEDİ"

Öte yandan Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda Okan Kurt ve Demet Akalın'ın düzenlediği bir gecede Aleyna Tilki'yle karşılıklı dans etmiş ve Tilki'yi gelin olarak almak istediği yönünde haberler çıkmıştı. Bu konu hakkında da konuşan Seda Sayan, "O gün Aleyna ile karşılıklı oynayınca gelin-kaynana yorumları yapıldı. Aleyna ile de öyle bir konuşma geçmedi. Oğulcan yetişkin bir erkek tabi ki de kendi evleneceği kadını kendi seçecektir" dedi.

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Ebru Şahin, Oğulcan Engin'le sevgili değil arkadaş olduklarını söyledi, Seda Sayan yalanladı

Cihangir, Magazin

Kaynak: Diğer


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BUZZY: Sonsuz olanaklar 1 ton masraf yurtdışı okul falan sonuç ne iş yaparsın acunun peşinde gezerim meslek ne olsa yaparım anladık kaynak sonsuz sonuçta bi kafe açılır orda takılırsın da amaç yok heves yok ideal yok maddi beklenti yok bişeyler uretmek bişeyler kazanmak lazım hayatın tadı böyle çıkmaz
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