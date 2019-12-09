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Ebru Şahin ve İsmail Hacıoğlu'nun işkence sahneleri olay oldu

İsmail Hacıoğlu ve Ebru Şahin'in başrollerinde olduğu film Şuursuz Aşk'ın kamera arkası görüntüler ortaya çıktı. Büyük bir aşkı anlatan filmdeki işkence sahneleri ise çok konuşulacağa benziyor.

09.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:30

Başarılı oyuncu Ebru Şahin ve İsmail Hacıoğlu'nun iki aşığı canlandırdığı dönem filmi Şuursuz Aşk'ın vizyon tarihi için geri sayım başladı. Merakla beklenen filmin bazı sahnelerinin ortaya çıkması sonrası ise heyecan doruklara çıktı.

İŞKENCE SAHNELERİ OLAY OLDU

Beklenmedik zamanda Yusuf ile Menekşenin aşkına şahitlik etmeye başlayan darbe yılları aşkın sevginin önünde hiç bir engelin olmayacağını bir kez daha ortaya koymuştur. Öte yandan filmde İsmail Hacıoğlu ile Ebru Şahin'in işkence sahneleri şimdiden filme damga vuracak cinsten.

İşte Şuursuz Aşk filminin işkence sahnelerinden bazı görüntüler;

ŞUURSUZ AŞK FİLMİNİN KONUSU

1980 ihtilalinde geçen, 20 Aralık'ta vizyona girecek film Şuursuz Aşk, akıl hastanesinde geçen hüzünlü bir aşk hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Menekşe, akıl hastanesinde tedavi görmektedir. Gördüğü işkence sonrası akıl sağlığı bozulan Yusuf, gönderildiği akıl hastanesinde Menekşe ile tanışır. Yolları akıl hastanesinde kesişen Yusuf ile Menekşe arasında çok geçmeden bir aşk başlar. Yönetmen koltuğunda Umut Ertek'in oturduğu "Şuursuz Aşk" filminin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin, Burcu Kara gibi isimler yer alıyor.

Ebru Şahin ve İsmail Hacıoğlu'nun işkence sahneleri olay oldu

İsmail Hacıoğlu, Magazin


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SONBAHAR:İsmail Hacıoğlu oynuyorsa film güzeldir!
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Magazin

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