03.07.2019 19:18
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Ebru Şallı, sevgilisi Uğur Akkuş'u önce öptü daha sonra yıkadı!

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Uğur Akkuş ile Ebru Şallı, Göcek'te tatil yaparken samimi pozlar verdi. Ebru Şallı'nın fit vücudu dikkatlerden kaçmadı.

Ege sahillerinde mavi tura çıkan Ebru Şallı - Uğur Akkuş çifti, soluğu Göcek'te aldı. Salsara Koyu'nda görüntülenen ikiliden Ebru Şallı, sabah erken saatlerde uyanarak spor yaptı.

SEVGİLİSİNİ YIKADI

Teknesindeki yürüyüş bandında uzun süre yürüyen Ebru Şallı tatilde de olsa spordan ödün vermedi. İki saatlik sporun ardından denize giren Şallı, fit vücuduyla dikkat çekti. Öğlen saatlerinde uyanan Uğur Akkuş, kahvaltının ardından serin sulara atlayarak rahatladı. Şallı'nın denizden çıkan sevgilisine sarılıp öpmesi dikkat çekti. Yüzerken öpüşen Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, birbirlerini denize batırdı. Ebru Şallı, duş fıskiyesiyle sevgilisini yıkadı.

Ebru Şallı, sevgilisi Uğur Akkuş'u önce öptü daha sonra yıkadı! Ebru Şallı, sevgilisi Uğur Akkuş'u önce öptü daha sonra yıkadı!
Uğur Akkuş, Ebru Şallı, Göcek, Ege, Magazin

YORUMLAR (1)
ADINIZI YAZIN: evli adamı eşinden ayırdın gün gelir devran döner :)
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