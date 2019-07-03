Ebru Şallı, sevgilisi Uğur Akkuş'u önce öptü daha sonra yıkadı!

Ege sahillerinde mavi tura çıkan Ebru Şallı - Uğur Akkuş çifti, soluğu Göcek'te aldı. Salsara Koyu'nda görüntülenen ikiliden Ebru Şallı, sabah erken saatlerde uyanarak spor yaptı.
SEVGİLİSİNİ YIKADI
Teknesindeki yürüyüş bandında uzun süre yürüyen Ebru Şallı tatilde de olsa spordan ödün vermedi. İki saatlik sporun ardından denize giren Şallı, fit vücuduyla dikkat çekti. Öğlen saatlerinde uyanan Uğur Akkuş, kahvaltının ardından serin sulara atlayarak rahatladı. Şallı'nın denizden çıkan sevgilisine sarılıp öpmesi dikkat çekti. Yüzerken öpüşen Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti, birbirlerini denize batırdı. Ebru Şallı, duş fıskiyesiyle sevgilisini yıkadı.