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Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti

Ünlü manken Ebru Şallı'nın bir süredir lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars, dün akşam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

17.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:51

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü mankenin oğlu yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu.

OĞLUNUN HASTALIĞINI ANLATMIŞTI

Ebru Şallı, oğlunun hastalığı hakkında verdiği bir röportajda yürek burkan şu sözleri söylemişti: "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."

Ebru Şallı 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti

LENFOMA NEDİR?

Lenfoma, bağışıklık sisteminin parçalarından biri olan lenfatik sistemden köken alan kanserleri anlatan genel bir terimdir. Lenfomalar; lenf bezi kanseri olarak bilinirler ancak organlarda da lenf bezini tutmadan hastalık ortaya çıkarabilir.

Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti

Kaynak: Hürriyet

Etiketler: Ebru Şallı, Harun Tan, Manken, Magazin
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Yorumlar (27)
UMUT:Allah rahmet eylesin Allah geride kalanlara sabır versin.
Cevap Yaz 0 0
SABAN COBAN:Allah sabırlar versin o hastalığı kimseye allah vermesin
Cevap Yaz 0 1
SERANO:Yüce Allah sabırlar versin.
Cevap Yaz 0 1
ERHAN:Bu zenginlerde duygu var mı bilemem
Cevap Yaz 2 0
BURAK:İnna lillahi ve inna ileyhi raciun .
Cevap Yaz 1 2
ALLAH SABIR VERSİN:evlat acısı zordur derler kimseye yaşatmasın rabbim. Burada kötü konuşan olursa şimdiden söyleyeyim iyi şekilde anarım.
Cevap Yaz 1 24
YORUM:Allah sabrını artırsın, kimseyede evlat acısı vermesin.
Cevap Yaz 1 22
MSİ:Allah sabır ve dayanma gücü versin
Cevap Yaz 1 18
YENİCERİ:Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim kimseyi evlat acısıyla sınamasın
Cevap Yaz 1 14
ALHAN:Allah sabır versin çok zor çok
Cevap Yaz 1 13
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