TV8'in satıldığı iddialarına Acun Ilıcalı'dan "Görüşmeler var ama satış yok" açıklaması geldi

TV8'in satıldığı iddialarına Acun Ilıcalı'dan yalanlama geldi.

A&S Yatırım Holding'in Hukuk departmanından yapılan açıklamada, Uğur Akkuş'un Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü holdingin, TV8'in yüzde 57'sini satın aldığı belirtildi. Açıklamada, ortaklığa ilişkin lansmanın yakın zamanda yapılacağı ifade edilerek, yeni ortaklığın özellikle Orta Doğu'da ses getireceği kaydedildi.

ORTA DUĞU'YA AÇILACAKLAR

Açıklamada, A&S Yatırım Holdingin finansmanını Körfezli fonlardan sağladığı ortaklığın, Orta Doğu'ya açılarak büyüyeceği belirtildi.

Ancak kanalın sahibi Acun Ilıcalı, "A&S Yatırım Holding, TV8'in yüzde 57'sini satın aldı" haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanalımızı başarılı bulan ve doğru bir yatırım olarak görüp ciddi teklifler sunan bazı yatırımcılarla görüştüğümüz doğru. Ancak basında yer aldığı gibi imzalanmış bir satış veya ortaklık anlaşması söz konusu değil. Böyle bir ortaklık gerçekleşirse bilgiyi anında paylaşacağımızdan şüpheniz olmasın" dedi.

MNG Medya bünyesinde, 1999 yılında yayına başlayan TV8, 2013 yılında Acun Ilıca'nın sahibi olduğu Acun Medya tarafından satın alınmıştı.

UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

Ebru Şanlı ile yaşadığı ilişki sonrası magazin basının yakından ilgi gösterdiği Uğur Akkuş'un kendine ait yatırım danışmanlığı şirketi var. Özellikle yabancı yatırımcılarla çalışan Uğur Akkuş, 11 yıldır sektörün içerisinde yer alıyor. İki çocuk babası olan Uğur Akkuş, Gonca Derin Akkuş ile evliydi. Ancak Ebru Şallı-Uğur Akkuş'un el ele çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Gonca Derin Akkuş'un 10 yıllık evliliğini bitirme kararı almıştı.

Geçen yaz Ebru Şallı ile teknede el ele görüntülendikten sonra evliliğinin zaten bitmiş olduğunu söyleyen Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş, açıklamada bulunmuştu. Fotoğrafları televizyonda gördüğünü söyleyen Gonca Akkuş canlı yayında açıklamalar yapmıştı. Eşinden şiddet gördüğünü ve hamile olduğunu da ifade etmişti.