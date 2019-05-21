Ebru Şallı, Pilates Pozuyla Vücudunun Sınırlarını Zorladı!

Ebru Şallı, sosyal medya hesabından paylaştığı pilates fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Ebru Şallı fiziğiyle takipçilerinden tam puan aldı.

"KASLARI UZATIR VE RAHATLATIR"

Instagram hesabından stretching yaptığı anların fotoğrafına paylaşan Ebru Şallı, "Stretching sağlık demektir. Her pilatesten, spordan, yürüyüş ve koşudan sonra 20 dk esneme yapı! Kan dolaşımını hızlandırır. Kasları uzatır ve rahatlatır. Eklemlere özgürlük kazandırır. Ruhu ve bedeni güzelleştirir..." ifadelerini kullandı.

"KEŞKE SİZİN GİBİ FİZİĞİM OLSAYDI"

Şallı'nın pilates pozuna takipçileri de sessiz kalmadı. Şallı'nın bir takipçisi paylaşıma, "Fiziğiniz kusursuz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise "Yaz geldi keşke sizin gibi fiziğim olsaydı." yorumunu yaptı.