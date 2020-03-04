Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi

Ebru Şallı, önceki akşam eşi Uğur Akkuş'la Yeniköy'de yer alan Azur Restoran'da yemek yedi. Yaklaşık dört saat kaldıkları mekandan ayrılırken objektiflere yakalanan ünlü çift, gazetecilerin bebek sorularına yanıt verdi.

Ebru Şallı, muhabirlerin "Geçtiğimiz gün bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Biz bebek geliyor sandık" demesi üzerine, "Yok, hastanede değildim. Cilt bakımına gitmiştim. Orayı hastane sanmışlar. Eşim beni almaya gelmişti" dedi. Ünlü mankenin eşi Uğur Akkuş ise "İnşallah. Dua edin bizim için" yorumunda bulundu.

Ebru Gündeş ve Uğur Akkuş 2019'ûn eylül ayında dünya evine girmişti.