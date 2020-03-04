Haberler » Magazin » Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi - Magazin

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi

Ünlü manken Ebru Şallı, kısa süre önce evlendiği Uğur Akkuş'la bir mekan çıkışında objektiflere yakalandı. Ünlü çift, bebek sorularına "İnşallah, dua edin bizim için" yanıtını verdi.

04.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:55Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi

Ebru Şallı, önceki akşam eşi Uğur Akkuş'la Yeniköy'de yer alan Azur Restoran'da yemek yedi. Yaklaşık dört saat kaldıkları mekandan ayrılırken objektiflere yakalanan ünlü çift, gazetecilerin bebek sorularına yanıt verdi.

Ebru Şallı, muhabirlerin "Geçtiğimiz gün bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Biz bebek geliyor sandık" demesi üzerine, "Yok, hastanede değildim. Cilt bakımına gitmiştim. Orayı hastane sanmışlar. Eşim beni almaya gelmişti" dedi. Ünlü mankenin eşi Uğur Akkuş ise "İnşallah. Dua edin bizim için" yorumunda bulundu.

Ebru Gündeş ve Uğur Akkuş 2019'ûn eylül ayında dünya evine girmişti.


Uğur Akkuş, Ebru Şallı, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI (1)
AVNİ:yasmin erbil haberi varmı.kendisini beğeniyorumda.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
4.03.2020 23:16:18