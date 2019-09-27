Ebru sanatına yeni boyut kazandırdı

Genel olarak küçük kağıtlar üzerine işlenen ebru sanatı, farklı uygulamalarla giyim sektörüne de öncülük ediyor. Ebru sanatını alışılmışın dışına çıkaran ve farklı bir yöntem uygulayan Ebru Sanatı Eğitmeni Mehmet Alper Çiftçi, 5 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde bir tekne geliştirdi. Teknede 3 başlı dev Osmanlı ebru lalesini yapan Mehmet Alper Çiftçi, bu eserini giyim sektöründe de değerlendiriyor.

Çiftçi, ayakkabı, mobilya, oturma takımı, perde, yatak örtüsü boydan elbise, kaftan sal eşarp kravat ceket gömlek gibi binlerce ürünün üzerine ebru sanatını naks ediyor.

Ebru sanatını, günlük hayatta kullanılan malzemeler üzerinde icra ettiğini belirten Çiftçi, "Ebru sanatı, günümüzde kâğıt üzerine yapılan bir desen sanatıdır. Şanlıurfa'da, Ebru sanatını kâğıt üzerine değil de; kumaş, ahşap ve seramik üzerine yapıyoruz. Kâğıt üzerine ebru sanatı ile yapılan eseri çerçeveleyip evimize asabiliriz. Bunun haricinde pek kullanışlı değil. Ebru sanatını, Şanlıurfa'da nasıl geliştirilebiliriz adına yaptığımız çalışmayla; bu sanatı keçe, ahşap, seramik, taş ve kumaş üzerine yansıttık. Ebru'yu günlük hayatta kullanabileceğimiz her şekilde yapmaya çalıştık. Bu çalışmamızla, ebru sanatına, Türkiye'de benzeri bulunmayan bir boyut kazandırdık." diye konuştu.

"HERŞEYİN ÜZERİNE EBRU SANATINI UYGULAYABİLİRİZ"

Amacının yapmış olduğu sanatı tanıtmak olduğunu ifade eden Çiftçi, "Yaptığımız sanat şu anda Türkiye'de pek bilinen bir sanat değil. Günümüzde herkes ebru sanatını kâğıt üzerine yapılan bir sanat olarak biliyor. Bizim tek amacımız, bu sanatı Türkiye ve Dünya'ya tanıtmaktır. Yaptığımız eserleri insanlar nasıl kullanabilir, nerede kullanabilir diye çalışma yapıyorum. Eşarp, şal, kravat, elbise, ayakkabı gibi aklımıza gelen her şeyin üzerine ebru sanatını uygulayabiliriz. Maalesef yaptığımızın eserlerin tanıtımını yapamıyoruz.

Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyorum. Cumhurbaşkanımızın eşi de Urfa'ya geldiğinde kendisine yaptığımız ürünlerden hediye ettik. Hanım Efendi bize şunu söyledi, 'Ben dünyayı gezdim, bunun gibi eserler görmedim. Bunlar biz de mi yapılıyor' dedi. Evet, bu ürünler bizde yapılıyor ama maalesef kimse bilmiyor. İşte amacımız bunu tanıtmaktır" dedi.