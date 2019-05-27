Ebru Şancı - Alparslan Öztürk Aşkı Yeşil Sahalara Damga Vurdu!

Pazar günü oynanan Göztepe Ankaragücü karşılaşması 2 – 1'lik skorla Göztepe'nin oldu. Skorun yanı sıra maçta, model Ebru Şancı'nın eşi Alparslan Öztürk'ü öpücüklere boğması gündem oldu.

SAHA ORTASINDA ÖPTÜ

Göztepe'de top koşturan Alpaslan Öztürk, takımının Ankaragücü ile karşılaşmasında 14. dakikada attığı gol ile taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Göztepe'nin 2 – 1'lik skorla kazandığı karşılaşmada en çok heyecanlanan hiç kuşkusuz Alparslan'ın eşi Ebru Şancı oldu. Maçın sonunda sahaya inerek eşi Alpaslan Öztürk'ü saha ortasında öptü.

'SÜPERLİG'İN EN İYİ ÖZETİ'

Maçın yanı sıra Şancı'nın eşine aşk dolu tavırları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında oldu. Instagram hesabından fotoğrafları paylaşarak, "Bu sene Süper Lig sezonunun en iyi özeti" notunu ekledi.

'GÖZÜM BUGÜN ÜSTÜNDE'

Maçtan önce de sosyal medyadan bir paylaşımla eşine gözdağı veren model '' Gözüm bugün üstünde. Evde huzur istiyorsan yapman gerekeni biliyorsun!'' dedi. Göztepeli futbolcu Alparslan Öztürk'de eşi ile aynı kareyi kalp emojisi ile paylaştı.

Alparslan Öztürk, maçın ardından farklı bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.