Ebru Şancı, çekirge yiyen Eda Taşpınar'a sert çıktı: Zıkkımın kökünü yesin

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan ve geçtiğimiz günlerde 3. kez anne olacağını duyuran Ebru Şancı, çekirge yiyen manken Eda Taşpınar'a tepki gösterdi.

BİR TABAK ÇEKİRGE YEDİ

Ünlü ikoncan Eda Taşpınar, tatil yapmak için Meksika 'ya gitti. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiren Taşpınar, bu sefer de yemek zevkiyle gündeme geldi. Dünyanın koronavirüsüyle mücadele ettiği şu günlerde bir tabak dolusu çekirge yiyen Eda Taşpınar, bu anları sosyal medya hesabından paylaşınca tepki yağdı.

"ZIKKIMIN KÖKÜNÜ YESİN"

Dobralığıyla tanınan ve şimdilerde üçüncü bebeğine hamile olan eski model Ebru Şancı, Taşpınar'ın paylaşımına sessiz kalamadı. Çekirge dolu tabağı görünce sinirlenen Şancı, "Zıkkımın kökünü yesin" diyerek tepki gösterdi.