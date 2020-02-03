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Ebru Şancı, çekirge yiyen Eda Taşpınar'a sert çıktı: Zıkkımın kökünü yesin

Eski model Ebru Şancı, Meksika tatilinde bir tabak dolusu çekirge yiyen Eda Taşpınar'a "Zıkkımın kökünü yesin" diyerek tepki gösterdi.

03.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:04

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan ve geçtiğimiz günlerde 3. kez anne olacağını duyuran Ebru Şancı, çekirge yiyen manken Eda Taşpınar'a tepki gösterdi.

BİR TABAK ÇEKİRGE YEDİ

Ünlü ikoncan Eda Taşpınar, tatil yapmak için 'ya gitti. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiren Taşpınar, bu sefer de yemek zevkiyle gündeme geldi. Dünyanın koronavirüsüyle mücadele ettiği şu günlerde bir tabak dolusu çekirge yiyen Eda Taşpınar, bu anları sosyal medya hesabından paylaşınca tepki yağdı.

"ZIKKIMIN KÖKÜNÜ YESİN"

Dobralığıyla tanınan ve şimdilerde üçüncü bebeğine hamile olan eski model Ebru Şancı, Taşpınar'ın paylaşımına sessiz kalamadı. Çekirge dolu tabağı görünce sinirlenen Şancı, "Zıkkımın kökünü yesin" diyerek tepki gösterdi.

Meksika tatiline çıkan Eda Taşpınar, bir tabak çekirge yediMeksika tatiline çıkan Eda Taşpınar, bir tabak çekirge yedi

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Ebru Şancı, çekirge yiyen Eda Taşpınar'a sert çıktı: Zıkkımın kökünü yesin

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HABER YORUMLARI (10)
SALDIRAY ABİ:ÇEKİRGE YİYECEĞİNE GİT TAVUK DÖNER YE.
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VANLI DUMAN:bende diyorum niye bu kız gün geçtikce güzeleşiyor demek çekirge ve timsah etindenmiş
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METO:çıkar acısı 1yerinden
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SAKARYALI HATUN:Çekirge yenir mi yaa?!?
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SİVASLI İBOCAN:Eda hanımın getireceği virüs, kesin TAŞVİRÜS olur. . .
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ULTRASLAN:Espirimi yaptın kekocan
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ZEKİ TAYFUR:doğru demiş bu kadar mı açsın ?
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ADINIZI YAZIN:iyi demiş
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YAMYAM BUNLAR:KİTABIN ORTASINDAN KONUŞMUŞ, DİYECEK BAŞKA LAF YOK. AFRİKADA ÇEKİRGE İSTİLASI VAR BUNLARDAN 3/5 TANE GÖNDERECEKSİN NE İSTİLA KALIR NE ÇEKİRGE
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EROL MEHMET YILDIZ:Kadın haklı. Az bile söylemiş.
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