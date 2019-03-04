Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk, Bebekleri İçin 20 Bin TL'ye Oyu Evi Yaptırıyor

2015 yılında Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk evlenen Ebru Şancı, Ekim 2016'da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getirmişti.

Bebekleri için hiçbir masraftan kaçınmayan Alpaslan ve Ebru çifti, kesenin ağzını açtı. Çift, 2 buçuk yaşındaki ikizleri için 20 bin TL değerinde oyuncak ev yaptırıyor.

MİNİK VİLLA İÇİN 20 BİN TL VERECEK

Lüks bir villada oturan Şancı, kızları Ceylin ve Mila için bahçeye 5 metrekare büyüklüğünde oyun evi yaptırıyor. Evde mutfaktan banyoya kadar her şey var. Ebru Şancı, 2.5 yaşındaki kızları Mila ve Ceylin'in villasına 20 bin lira verecek.

İşte çiftin bebeklerine yaptıracakları minik villa: