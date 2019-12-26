Haberler » Güncel » Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının izinsiz yayınlanmasına ilişkin dava - Haber

Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının izinsiz yayınlanmasına ilişkin dava

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının izinsiz yayımlanmasına ilişkin davada, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlunun da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

26.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:46 Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının izinsiz yayınlanmasına ilişkin dava
Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının izinsiz yayımlanmasına ilişkin davada, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlunun da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.
10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar N.A, İ.D.D, B.G. ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar M.A, M.G.B ve C.B. ise duruşmaya gelmedi.
Sanık N.A. savunmasında, önceki dönem belediyede inşaat mühendisi olarak işe başladığını ve ilerleyen süreçte Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'in iletişim ekibinde yer aldığını söyledi.
Ebru Türel'in konuşmasını kendisinin kaydetmediğini ve paylaşılmasını sağlamadığını öne süren N.A, "Ben ve ailem yıllarca AK Parti için çalıştık, şimdi hainlikle suçlanıyorum. S.Ş. isminde birinin e-mail atmasıyla tutuklandım ama hala neden suçlandığımı bilmiyorum." dedi.
Ebru Türel'in ses kaydının yapıldığı alanda kendisinin de bulunduğunu anlatan N.A, toplantıdaki konuşmanın aleni olduğunu ve çok sayıda kişi tarafından dinlendiğini ileri sürdü.
Sanık İ.D.D. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, kimsenin sesini kaydetmediğini ve yayılmasına aracılık etmediğini önü sürdü.
Seçim döneminde CHP için çalışmalar yürüttüğünü anlatan İ.D.D, Türel'in ses kaydını sosyal medyada görmesi üzerine paylaştığını savundu.
Müşteki Ebru Türel'in avukatı Zeki Yılmazer de müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirtti.
Müvekkilinin konuşmasını aleni bir ortamda yapmadığını savunan Yılmazer, "Söz konusu toplantı belirli katılımcıların bulunduğu bir toplantıdır. Ebru hanım ses kayıtlarını kamuoyuna açsaydı zaten kendi ekibiyle bunu kamuoyuna iletirdi. Davacı, şikayetçiyiz." ifadelerini kullandı.
Mahkeme hakimi, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu M.G.B. ile diğer sanıkların dinlenmesine ve ses kaydının Adli Tıp Kurumunun ilgili ihtisas dairesine gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi sosyal medyada yayımlanmıştı. Menderes Türel, ses kaydına ilişkin, "Klasik FETÖ taktikleri. FETÖ'cü hesaplardan montaj kasetlerle yayılıyor." açıklamasında bulunmuştu.

Muhittin Böcek, Menderes Türel, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:54   Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari ücret Tespit Komisyonunun son... - Haber
20:54   İTO 2020 İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri - Haber
20:53   Göksun ilçesine elektrik verilmeye başlandı - Haber
20:52   GAZİANTEP Evlilik vaadiyle 13 kişiyi dolandıran 25 zanlıya gözaltı - Haber
20:48   Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor - Haber
19:52   HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Haber
19:23   Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti - Haber
18:26   Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti! - Haber
18:22   Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu - Haber
16:58   Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Haber
26.12.2019 20:56:31