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Ebru'ya uygun ilik Güney Kıbrıs'ta bulundu

AYDIN'da, iki yıldır ilik nakli bekleyen Ebru Çelen'e (18), uygun donör Güney Kıbrıs'ta bulundu.

19.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:28Ebru'ya uygun ilik Güney Kıbrıs'ta bulundu

AYDIN'da, iki yıldır ilik nakli bekleyen  Ebru Çelen'e (18), uygun donör Güney Kıbrıs'ta bulundu.

Bozdoğan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ebru Çelen, 2 yıl önce ağzından kan gelmesi üzerine ailesi tarafından Bozdoğan Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Genç kız, buradaki ilk müdahalenin ardından önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ebru Çelen'e, kan kanseri teşhisi konduktan sonra, tedavisine başlandı. 18 ay boyunca kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Çelen, ailesinin de verdiği moralle kanseri yendi.

Ebru Çelen,  6 ay önce babasının da aynı hastalığa yakalandığını öğrenince yıkıldı. Sağlığa kavuşmasından 6 gün sonra babası Yılmaz Çelen'e teşhis konulmasıyla büyük üzüntü yaşayan Ebru Çelen'in hastalığı da 2 ay sonra tekrarladı.

ÖNCE BABAYA, SONRA KIZINA BULUNDU

Baba Yılmaz Çelen'e 40 gün önce uygun donör bulundu ve ilik nakli yapıldı. Ebru Çelen için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve sanatçı Haluk Levent tarafından 2 ay önce kampanya başlatıldı. Çelen'e yardımcı olabilmek için çok sayıda vatandaş kan verdi. Yapılan seferberlik sonuç verdi ve Çelen'e güzel , Güney Kıbrıs'tan geldi. Uygun donörün bulunduğu ve 26 Kasım'da yapılacak operasyonla ilik naklinin yapılacağı belirtildi. Baba Yılmaz Çelen ve kızı Ebru Çelen, uygun donör'ün bulunmasıyla büyük sevinç yaşadı. Özlem Çerçioğlu ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Sizlere çok güzel bir haber vermek istiyorum. Babasıyla birlikte ilik nakli bekleyen Ebru için tüm Aydın ve Türkiye seferber olmuştu. Babası Yılmaz Çelen'den sonra Ebru'ya da uygun ilik bulundu. Hep birlikte hayat olduk, herkese yürekten teşekkürler" ifadelerini paylaştı.



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Kaynak: DHA

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