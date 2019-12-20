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Ebru Yaşar: Çevre üzerinden politika yapmak halt etmektir!

Sevilen yorumcu Ebru Yaşar, çevre hassasiyetinin politikaya malzeme edilmesine twitter hesabından ateş püskürdü

20.12.2019 19:39 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:39 Ebru Yaşar: Çevre üzerinden politika yapmak halt etmektir!

Çevreyle ilgili çaba gösteren herkesin başının tacı olduğunu dile getiren Yaşar, bu konuyu politika malzemesi yapanlar için ise ağır konuştu.

Özgür Özel'e cevap mı verdi?

Başarılı sanatçı "Çevreyle ilgili çaba gösteren herkes şahsen başımın tacı. Bu kişi ister Emine Erdoğan olur ister herhangi bir vatandaş. Bunun üzerinden politika yapmak da halt etmektir." tweetini attı.

Yaşar'ın bu paylaşımı, geçtiğimiz günlerde CHP milletvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı kast ederek "Hanımefendi Çevre Bakanı'ndan çok çevre projelerinde yetkilendirilecek" sözlerinin üzerine yapması 'Bu sözler Özgür Özel'e bir cevap mı?' sorusunu akıllara getirdi.




Emine Erdoğan, Özgür Özel, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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