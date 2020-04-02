Ebru Yaşar'dan 500 aileye gıda yardımı
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlarımıza yardım elini uzattı
02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Ebru Yaşar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiğimiz şu günlerde oldukça anlamlı bir yardımda bulundu. Snob Magazin'in haberine göre;Yaşar, tam 500 aileye kuru gıda yardımı yaptı.
Yaşar, yaptığı yardımı "Birbirimize destek zamanı... Ben gıdalarımı ulaştırdım" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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Kaynak: Snob Magazin
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