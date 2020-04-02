Ebru Yaşar'dan 500 aileye gıda yardımı

Ebru Yaşar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiğimiz şu günlerde oldukça anlamlı bir yardımda bulundu. Snob Magazin'in haberine göre;Yaşar, tam 500 aileye kuru gıda yardımı yaptı.

Yaşar, yaptığı yardımı "Birbirimize destek zamanı... Ben gıdalarımı ulaştırdım" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.





Kaynak: Snob Magazin