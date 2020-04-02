Ebru Yaşar'dan 500 aileye yardım







Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiğimiz şu günlerde oldukça& ; anlamlı bir yardıma imza attı. Güçlü yorumcu Ebru Yaşar tam 500 aileye kuru gıda yardımı yaptı. Yaşar, yardımı "Birbirimize destek zamanı ben gıdalarımı ulaştırdım" notuyla paylaştı.





Kaynak: Snob Magazin