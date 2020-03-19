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Ebru Yaşar'dan evde kal çağrısı

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, dünyayı saran korona virüsü tehlikesine karşı sosyal medya hesabından takipçilerine bir mesaj gönderdi. Hikaye olarak paylaşım yapan Yaşar, herkesten evde kalmalarını istedi. Ebru Yaşar paylaşımında, "En azından 14 gün toplum sağlığı için, bizim birbirimize insanlık borcumuz olarak sokağa çıkmayalım, şu virüsün yayılmasını engelleyelim. Çünkü bu bireysel olarak hepimizin yapması gereken bir görev. Evde yapacak başka bir şeyler bulalım kendimize, televizyon, müzik, kitap, yemek, temizlik, ama lütfen dışarıya çıkmayalım ve yakın temasta bulunmayalım. Lütfen evde kal" ifadelerini kullandı.

19.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:00
Ebru Yaşar'dan evde kal çağrısı





Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Magazin

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