Haberler » Ekonomi » EBSO Çevre Ödülleri sahiplerini buldu - Ekonomi

EBSO Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından verilen Çevre Ödülleri sahiplerini buldu.

14.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:08EBSO Çevre Ödülleri sahiplerini buldu
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından verilen Çevre Ödülleri sahiplerini buldu.
EBSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2001'den bu yana farkındalık oluşturmak ve çevreye duyarlı davranan ve gerçekleştirdikleri projelerle örnek teşkil eden sanayi kuruluşlarını ödüllendirmek amacıyla verilen EBSO Çevre Ödülleri verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sürdürülebilir ekonominin kalkınmanın temellerinden biri olduğunu, oda olarak bir yandan sanayinin gelişimini hedeflerken, bir yandan da çevresel değerleri en üst seviyede tutmayı amaçladıklarını belirtti.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak da İzmir'in sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda yürümesinin önemine dikkati çekti.
Bu yılki EBSO Çevre Ödülleri'nde final aşamasına kalan firmalar arasında birincilik ödülünü Tetra Pak Paketleme Sanayi, ikincilik ödülünü Norm Cıvata, üçüncülük ödülünü Pınar Entegre Et ve Un Sanayi kazandı. Törende ayrıca Ege Seramik Sanayi'ye teşvik ödülü verildi.

Ege, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:17  The One Awards'dan AXA Sigorta'ya ödül - Ekonomi
11:16  TCMB'den repo ihalesi - Ekonomi
11:16  Kuveyt Türk kar oranını konutta 0,89'a, araç finansmanında 0,96'ya düşürdü - Ekonomi
11:14  Kuveyt Türk konut, araç ve hac kar oranlarını düşürdü - Ekonomi
11:14  Akiş Boya dünyanın en büyük somon gemisini boyadı - Ekonomi
11:10  Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:49  Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri - Ekonomi
10:24  Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi
10:15  İntihar ettiği söylenen Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeri tespit edildi - Ekonomi
09:44  Tarlada bulunup bankada saklanan ve on binlerce dolar teklifin yağdığı "gök taşı" müzede sergilenecek - Ekonomi
14.01.2020 11:23:09