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Ebu Hanzala davasında önemli gelişme

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk hakkında 'Örgüt Yöneticiliği' suçundan açılan dava, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

18.09.2019 17:30Ebu Hanzala davasında önemli gelişme
DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk hakkında 'Örgüt Yöneticiliği' suçundan açılan dava, Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan açılan dava Sakarya Adliyesi Ağır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 27 Haziran 2018 tarihinde karara bağlanmıştı. Verilen karar sonrasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Bayancuk hakkında Türkiye'deki diğer mahkemelerde benzer suçlardan görülen davalar ile irtibatlı olabileceği gerekçesiyle Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararı bozarak geri gönderdi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar görülen davada mahkeme heyeti, davanın Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verdi. - SAKARYA

Halis Bayancuk, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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