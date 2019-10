"Ebu Hurafe'den Resimler" sergisi açıldı

Yazar Uğur Batı ile ressam Kenan Işık'ın hazırladığı "Ebu Hurafe'den Resimler" adlı sergi, Galeri Işık'ta sanatseverlerle buluştu.

Her bir resmin hikayesi olan sergideki yaklaşık 88 eserde, beton, zift, altın suyu, bakır tel, özel pigmentli boyalar ile soba boyası gibi pek çok farklı malzeme kullanıldı.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Uğur Batı, son 20 yıldır dünyada bir trend olarak sanat eserlerinde birçok formun beraber yer almaya başladığını söyledi.

"Resim tarzımızdaki figüratif, alegorik yapı, masalın dokusuna çok uygun"

Batı, kendilerinin de bu bakış açısıyla yola çıkarak sergiyi hazırladıklarına işaret ederek, "Serginin bir özelliği var. Dünyada bir ilk diyebiliriz, Ebu Hurafe diye bir karakterin maceralarını resmediyoruz. Sergideki her bir eser Ebu Hurafe'nin bir hikayesi ve bütününde bir romana ev sahipliği yapmış oluyor." dedi.

Sergi kapsamında "Ebu Hurafe'den Masallar" başlıklı bir kitap kaleme aldığını belirten Batı, şöyle devam etti:

"Bu kitabın aynı zamanda ses okumaları da mevcut. Dolayısıyla birçok özelliği bulunan bir sergi diyebiliriz. Kitaptaki hikayeler ve karakterler benim tarafımdan oluşturulduktan sonra eserlerin resim tarafında ana aktör Kenan'dır. İlk olarak aslında sergiye başlama fikri bir karakter oluşturup, o karakterin maceralarını resmetme fikriydi. Masalsı bir havası olmasını istedik. Çünkü bizim resim tarzımızdaki figüratif, alegorik yapı, aslında masalın dokusuna çok uygun. Baktığınız zaman eserlere hem teknikler itibariyle hem de çizim stili itibariyle geleneksel sanattan da izler göreceksiniz."

Uğur Batı, serginin aslında bir Doğu masalı olduğunu ve eserlerde İstanbul, Şanlıurfa gibi şehirlerin yer aldığını aktararak, sergiyi toplamda 1 yıl içerisinde hazırladıklarını ifade etti.

Dünyada sanatın özgünlük açısından bir noktada tıkandığı yorumunda bulunan Batı, "Artık birbirine yakın tarzda eserler çıkıyor. Fikirler azaldı. Fikirleri birbiriyle örtüştürüp, kolajlar halinde farklı türler arası işler yapmanın artık sanatta olması gerektiğini düşünüyorum. Biz de sergide bunu yapmaya çalıştık. Yaratıcılıkta bu tür bir değer üretmiyorsanız, kalabalıklar arasında kaybolmanız çok yüksek." diye konuştu.

Batı, sergi bünyesinde hazırlanan kitabın oluşum hikayesine de değinerek, şunları kaydetti:

"Toplamda kendime ait bir iki tanesi ortak yazar olmak üzere 16 kitabım var. Bir taraftan da yıllardır senaryolar üzerine çalışıyorum ve yıllarca reklamcılık, akademik yazarlık ile köşe yazarlığı yaptım. Bugüne kadar da kendi çalıştığım bir roman ve 3 öykü kitabım bulunuyor. Ebu Hurafe'den Masallar kitabında bu birikimleri kullandım ama toplamında bu hikaye ortaya çıkarken, ben hikayelerin imgelerini Kenan'la paylaşıyorum. Daha sonra Kenan hikayenin bir bütün olarak nasıl başlayacağını, nasıl biteceğini resmederken de bir yandan da hikaye yazılmaya devam ediyordu. Aslında projeye hazırlanmamız eş zamanlı bir süreç oldu."

"Hikayeyi resmetmek başta oldukça zordu"

Ressam Kenan Işık ise sergiye imgesel gücü yüksek bir edebiyatla başladıklarını dile getirerek, "Sevgili Uğur Batı, gerçekten mükemmel bir karakter üzerinden roman oluşturdu. Hiçbir yerde bir alıntı yok. Tamamen öznel bir düşünce ve imgesel gücü çok yüksek. Bu hikayeyi resmetmek başta oldukça zordu. Çünkü her hikayenin bir rengi, macerası ve gidişatı var. Fakat sonuçta biz mükemmel bir birliktelik oluşturduk." değerlendirmesini yaptı.

Serginin farklı projelerle devam edeceğine dikkati çeken Işık, "Sergide geleneksel sanatlar üzerinde birleşerek, görsel sanatların tamamından izler görebilirsiniz. Metalik boya oldukça yoğun, içerisinde ziftler var ve bu projenin devamında da telden dışarı aktarma, espaslama gibi birçok teknikler düşünüyoruz." dedi.

Balıkesir, İzmir, Muğla, Mardin ve bazı Avrupa kentlerinde de farklı projelerle sanatseverlerle buluşacak sergi, 2 Kasım'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA