Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?

Sakarya Üniversitesi'nde tarih profesörü olarak görev yapan Ebubekir Sofuoğlu, Ayasofya'daki mozaik ve ikonaların sökülmesini istedi. Sofuoğlu, Bizans İmparatoriçesi Zoe'nun resmi için "Camide fahişe olur mu?" ifadesini kullandı.

20.07.2020 09:04 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:15

Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılarak cami olarak ibadete açılması kararıyla birlikte, tarihi yapıdaki Hristiyanlık ile ikon ve mozaiklerin ne olacağı tartışılmaya başlandı. Namaz sırasında bu eserlerin görünmemesi için çalışma yürütüldüğü açıklanırken bazı çevreler ikonların sökülmesi çağrısı yapmaya başladı.

Sakarya Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Ayasofya'daki resimlerin sökülmesini istedi. İmparatoriçe Zoe için 'Fahişe' tabirini kullanan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"CAMİDE FAHİŞE OLUR MU?"

Sofuoğlu, "Camide Fahişe olur mu? Fakat, ikonlar ortadan kaldırılmazsa Fatih'in Emaneti Ayasofya, Fahişe Zoe ile fahişenin sergilendiği dünyadaki ilk cami olacak. Bu yönüyle emanetine saygısızlık yaptığımız Fatih'in, ortadan kaldırdığı ikon yani putları koruma saçmalığına bir son verin artık" ifadelerini kullandı.

Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu’ndan Ayasofya’da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Etiketler: Sakarya Üniversitesi, Ayasofya, Güncel, Haber
Yorumlar (111)
OKTAY: Bence dökülsün camide resimolmaz resim görmek istiyorlarsa kiliseye gitsinler
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OKTAY: Bence dökülsün camide resimolmaz resim görmek istiyorlarsa kiliseye gitsinler okadar
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ALPASLAN SERBES: Ecdadın yaptığı gibi yapılmalı üstü sıva ile kapatılmalı dicem yine Birisi gelir tekrar müzeye çevirir bu yüzden sökülmesi lazım bsşka Bi yerde sergilenirse sergilensin
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