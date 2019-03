Ebubekir Taşyürek: "Kartal'da Vatandaş Ne Derse O Olacak"

Kaynak: İHA

Belediye icraatlarına tüm ortamlardan ulaşılabileceğini söyleyen AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek , "Önemli yatırım ve hizmetleri, Kartal sakinlerinin onayına sunacağız. Bu yatırımlara sizlerin kararıyla ya başlayacağız ya da başlamayacağız" dedi.AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı Ebubekir Taşyürek, Kartal'ı ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal olarak kalkındıracak projelerini seçmenlere açıklamaya devam ediyor. Taşyürek, "Eğitimi en öncelikli konularımızdan biri olarak ele alacağız. Eğitime hep destek, tam destek ilkesiyle hareket edeceğiz. Evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için, elimizden geleni ve ne gerekiyorsa yapacağız. Her işte, her adımda liyakati esas alacağız. Her işimizde adil ve şeffaf olacağız" dedi."Yatırımlara vatandaş karar verecek"Belediye icraatlarına tüm ortamlardan ulaşılabileceğini söyleyen Taşyürek, "Önemli yatırım ve hizmetleri, Kartal sakinlerinin onayına sunacağız. Bu yatırımlara sizlerin kararıyla ya başlayacağız ya da başlamayacağız. Ne yapıyorsak sizlerle yapacağız. Ne yapıyorsak birlikte başaracağız" açıklamasında bulundu.Nitelikli kültür ve sanat, sağlıklı çevreTaşyürek konuşmasına, "Sizlere çöpten bahsetmiyorum. Kanalizasyondan bahsetmiyorum. Sular kesintisiz akacak demiyorum. Gönül Belediyeciliği diyorum. Doğrudan demokrasi diyorum. İstihdam ve girişimcilik diyorum. Nitelikli kültür ve sanat diyorum. Sağlıklı çevre diyorum. Belediye herkesin hizmetkarı olmalı diyorum. İnsan merkezli siyaset diyorum" diyerek devam etti."AK Parti, yerel yönetim uzmanı olan bir partidir"Taşyürek konuşmasını, "Bunları bize söyleme gücü veren, AK Parti eser ve Hizmet siyasetidir kardeşlerim. AK Parti, her şeyden önce yerel yönetim uzmanı olan bir partidir. AK Parti'yle memleket çok gelişmiştir. Çöp, kanalizasyon vesaire sorun olmaktan çoktan çıkmış, alt yapı, üst yapı meseleleri çok büyük oranda çözülmüştür" diyerek tamamladı. - İSTANBUL