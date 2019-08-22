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Ebulfeyz Elçibey vefatının 19. yılında anıldı

Azerbaycan'ın 2'nci Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey, vefatının 19'uncu yılında kabri başında anıldı.

22.08.2019 18:10 Ebulfeyz Elçibey vefatının 19. yılında anıldı
Azerbaycan'ın 2'nci Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey, vefatının 19'uncu yılında kabri başında anıldı.
Elçibey'in Fahri Hıyaban'daki mezarını, Müsavat Partisi ve Azerbaycan Halk Cephesi üyeleri ile çok sayıda vatandaş ziyaret etti.
Törende yapılan konuşmalarda, Ebulfeyz Elçibey'in Türk dünyasındaki yeri ve Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesindeki önemi anlatıldı.
Törene katılanlar Elçibey'in mezarına çiçek bırakarak dua etti.
Hayatı boyunca Türk dünyasının birliği ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı için faaliyetler yürüten Ebulfeyz Elçibey, ülkesinin bağımsızlığını kazanmasının ardından 7 Haziran 1992'deki seçimlerde cumhurbaşkanı oldu.
Elçibey görevdeyken, 1918'de kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin bayrağını, milli marşını, para birimini ve bütün resmi sembollerinin yeniden kabul edilmesini sağladı.
Yönetimde kaldığı yaklaşık bir yıllık dönemi Karabağ Savaşı ve iç karışıklıklarla mücadele ederek geçiren Ebulfeyz Elçibey, 22 Ağustos 2000'de tedavi gördüğü GATA'da 62 yaşında hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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