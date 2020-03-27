ECB Başkanı Lagarde kendisini karantinaya aldı
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde koronavirüs pozitif biriyle temas etmesinin ardından kendisini karantinaya aldı.
27.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:09
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde koronavirüs pozitif biriyle temas etmesinin ardından kendisini karantinaya aldı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Ekonomi