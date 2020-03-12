ECB, büyüme tahminini düşürdü
Avrupa Merkez Bankası (ECB), korona salgını öncesi tahminlerinde 2020 ve 2021 büyüme verisini aşağı revize etti.
12.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:25
Avrupa Merkez Bankası (ECB), korona salgını öncesi tahminlerinde 2020 ve 2021 büyüme verisini aşağı revize etti. Lagarde, "Euro Bölgesi için riskler 'önemli ölçüde' aşağı yönlü" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi
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