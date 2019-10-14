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Ecb/de guindos: ecb anlaşmasız brexit öngörmüyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasını öngörmediğini söyledi.

14.10.2019 11:23Ecb/de guindos: ecb anlaşmasız brexit öngörmüyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılmasını öngörmediğini söyledi.

De Guindos, anlaşmasız Brexit'in öngörülmemesinin yanında bankalarda izlenen düşük karlılığın, Euro Bölgesi'ndeki en büyük risklerden biri olmaya devam ettiğini belirtti.

De Guindos, ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasının ilk aşaması üzerinde anlaşmalarını da olumlu bir sonuç olarak değerlendirdi.

Gün içinde Birleşik Krallık hükümetinin 2017'deki ilk Kraliçe Konuşması'ndan bu yana ilk kez yasa planlarını duyurması bekleniyor. Bunun yanında Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği temsilcileri, Brexit görüşmelerinin en önemli anlaşmazlıklarından biri olan İrlanda sınır problemini görüşmek için Lüksemburg'da bir araya gelecek.



Avrupa Merkez Bankası, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: DHA

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