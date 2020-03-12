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ECB faiz değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası Mart ayı toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi.

12.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:25
ECB faiz değiştirmedi
Avrupa Merkez Bankası Mart ayı toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2020 yılı Mart toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Banka politika faizini yüzde 0'da, marjinal faiz oranını yüzde 0.25'te, mevduat faizini de eksi yüzde 0.5'te tuttu. ECB'nin bankalara operasyonel faaliyetlerini yürütebilmeleri amacıyla geçici sermaye sağlayacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi

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