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ECB faizleri sabit tuttu, para politikasını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faizleri değiştirmedi ve gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi.

12.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:29ECB faizleri sabit tuttu, para politikasını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faizleri değiştirmedi ve gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi. ECB, Euro Bölgesi ekonomisinin küresel ekonomideki gelişmelerden olumsuz etkinlenmesi durumunda destek vermeye açık olduğuna da dikkat çekti.

ECB bugünkü toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizini ise yüzde -0.5'te tuttu.ECB Başkanı Christine Lagarde'ın katıldığı ilk faiz toplantısının karar metninde, "Yönetim kurulu enflasyon görünümü tahmin ufku boyunca yüzde 2.0'ye yakın, ancak hemen altında olan düzeye sağlam şekilde yaklaşana ve bu hareket enflasyonun arz talep dinamiklerine tutarlı şekilde yansıyana kadar ECB'nin politika faizlerinin mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını öngörüyor" denildi.



Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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