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ECB-Gayrimenkul kredileri 2013'ün son çeyreğinden bu yana ilk kez düştü

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'nde gayrimenkul kredi standartlarının beklentilere paralel olarak 2019'un dördüncü çeyreğinde değişmediğini, şirket kredi taleplerinin ise 2013 dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez düştüğünü duyurdu.

21.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:18ECB-Gayrimenkul kredileri 2013'ün son çeyreğinden bu yana ilk kez düştü

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'nde gayrimenkul kredi standartlarının beklentilere paralel olarak 2019'un dördüncü çeyreğinde değişmediğini, şirket kredi taleplerinin ise 2013 dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez düştüğünü duyurdu.

ECB'nin banka borç anketinde tüketici kredileri ve hanehalkı kredilerinin ise sıkılaşmaya devam açıklandı. Şirket kredi taleplerindeki söz konusu düşüşün yanında konut kredileri, tüketici kredileri ve hanehalklarına yapılan diğer kredi taleplerinin arttığı vurgulanırken, söz konusu talep artışının düşük faiz oranlarından kaynaklandığı belirtildi.Bankalar, yaptırımsal eylemlerin sermaye pozisyonlarındaki güçlü etkilerini koruduğunu vurgularken, buna ek olarak ödenmeyen kredilerin ise ağırlıklı olarak risk algılaması ve riskten kaçınma kaynaklı olmak üzere, gayrimenkul ve tüketici kredi standartları üzerinde hafif sıkılaştırıcı etkisi olduğunun altı çizildi.



Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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