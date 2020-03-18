ECB: Gerektiğinde virüs tedbirlerin tamamında ayarlamaya yapmaya hazırız
Avrupa Merkez Bankası (ECB), koronavirüs salgınının yayılmasının ekonomik sonuçlarının yakından izlendiğini ve uygun görüldüğünde salgına karşı alınan tüm tedbirlerde ayarlama yapmaya hazır olunduğunu duyurdu.
18.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:10
Avrupa Merkez Bankası (ECB), koronavirüs salgınının yayılmasının ekonomik sonuçlarının yakından izlendiğini ve uygun görüldüğünde salgına karşı alınan tüm tedbirlerde ayarlama yapmaya hazır olunduğunu duyurdu.
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Robert Holzmann'ın "para politikası sınırlarına ulaştı" değerlendirmesinden sonra ECB'den yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin, söz konusu salgının ekonomik etkisine karşı 12 Mart'ta kararlaştırılan önlemlere ek olarak yaptığı analizlerde oy birliği içinde olduğu belirtildi.
Açıklamada, "ECB, koronavirüsün yayılmasının ekonomik sonuçlarını yakından izlemeye devam edecek. ECB, gerektiğinde bankacılık sistemindeki likidite şartlarını korumak ve para politikasının sorunsuz bir şekilde aktarımını sağlamak için uygun görüldüğü şekilde aldığı tedbirlerin tamamında ayarlama yapmaya hazır." ifadelerine yer verildi.
ECB Yönetim Kurulu Üyesi Robert Holzmann'ın "para politikası sınırlarına ulaştı" değerlendirmesinden sonra ECB'den yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin, söz konusu salgının ekonomik etkisine karşı 12 Mart'ta kararlaştırılan önlemlere ek olarak yaptığı analizlerde oy birliği içinde olduğu belirtildi.
Açıklamada, "ECB, koronavirüsün yayılmasının ekonomik sonuçlarını yakından izlemeye devam edecek. ECB, gerektiğinde bankacılık sistemindeki likidite şartlarını korumak ve para politikasının sorunsuz bir şekilde aktarımını sağlamak için uygun görüldüğü şekilde aldığı tedbirlerin tamamında ayarlama yapmaya hazır." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Avrupa Merkez Bankası, Güncel
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