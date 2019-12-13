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ECB/Guindos: Erken seçim Brexit belirsizliklerini ortadan kaldırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Birleşik Krallık'ta yapılan erken seçimin belirsizlikleri ortadan kaldırdığını söyledi.

13.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:04ECB/Guindos: Erken seçim Brexit belirsizliklerini ortadan kaldırdı
– Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Birleşik Krallık'ta yapılan erken seçimin belirsizlikleri ortadan kaldırdığını söyledi.

Guindos ayrıca, Euro Bölgesi'ndeki yavaşlamanın, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmaması ihtimalinin azalması ve ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin henüz somutlaşmaması nedeniyle dibe vurduğunu ekledi.ECB başkan yardımcısı ayrıca mali politikaların para politikasının önüne geçmesi için yapısal reformlar gerektiğine işaret etti.


- İstanbul

Avrupa Merkez Bankası, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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