ECB/Guindos: Erken seçim Brexit belirsizliklerini ortadan kaldırdı

– Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Birleşik Krallık'ta yapılan erken seçimin belirsizlikleri ortadan kaldırdığını söyledi.

Guindos ayrıca, Euro Bölgesi'ndeki yavaşlamanın, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmaması ihtimalinin azalması ve ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin henüz somutlaşmaması nedeniyle dibe vurduğunu ekledi.ECB başkan yardımcısı ayrıca mali politikaların para politikasının önüne geçmesi için yapısal reformlar gerektiğine işaret etti.

- İstanbul