25.06.2019 15:00
Haberler » Ekonomi » Haber

ECB / Guindos:  Euro Bölgesi bankacılık sektörü zayıflayabilir

ECB / Guindos:  Euro Bölgesi bankacılık sektörü zayıflayabilir

– Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Luis de Guindos, gerileyen büyüme beklentilerinin Euro Bölgesi bankacılık sektörünün karlılık görünümlerini düşürebileceğini ve yapısal zayıflıklara neden olabileceği uyarısı yaptı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı  Luis de Guindos, gerileyen büyüme beklentilerinin Euro Bölgesi bankacılık sektörünün karlılık görünümlerini düşürebileceğini ve yapısal zayıflıklara neden olabileceği uyarısı yaptı.
ECB'nin negatif faiz politikasını savunan Guindos, faiz oranlarının bankalar üzerinde etkisinin nört olduğunu belirtti.
Guindos, negatif faiz oranlarının bankalar üzerindeki etkilerinin, faizlerin ne kadar süre nagetif bölgede kalacağına bağlı olması sebebiyle, dikkatlice incelenmesi gerektiğini söyledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Avrupa Merkez Bankası , Ekonomi

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:14 THY'nin ilk 'rüya uçağı' yarın İstanbul'da olacak, uçağın ismi için anket başlattı
17:13 Erzurum Ticaret Borsası
17:11 Edirne Ticaret Borsası
17:06 "Bitcoin'deki artışın tek nedeni Libra değil"
17:05 Royal Air Maroc'un Sabiha Gökçen'den Kazablanka'ya uçuşları başladı
17:00 "Şirket stratejileri sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde olmalı"
16:59 Bursalı iş adamları İspanya'da tekstil ve konfeksiyon makineleri fuarına katıldı