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ECB/Lagarde: Avrupa'nın iç talebi güçlendirmesi gerekiyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nin kendi bölgesi dışındaki zayıflığa karşı koyması için, daha büyük kamu yatırımları da dahil olmak üzere iç talebi güçlendirmesi gerektiği uyarısı yaptı.

22.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:50ECB/Lagarde: Avrupa'nın iç talebi güçlendirmesi gerekiyor

Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nin kendi bölgesi dışındaki zayıflığa karşı koyması için, daha büyük kamu yatırımları da dahil olmak üzere iç talebi güçlendirmesi gerektiği uyarısı yaptı.

Avrupa Bankacılık Konferansı'nda konuşan Lagarde, "Sorunun cevabı, dünyanın en büyük ikinci

ekonomisini dünyaya açık ancak kendine güvenen, Avrupa'nın yüksek iç talep ve uzun vadeli büyüme oranları potansiyelini tam anlamıyla kullanan bir ekonomiye dönüştürmekte yatıyor" dedi.

Lagarde, ECB'nin gevşek para politikasının "yan etkilerini" izlerken, "ekonomiyi desteklemeye ve gelecekteki risklere karşılık vermeye" devam ederek, kendine düşen görevi yerine getireceğini teyit etti.



Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: DHA

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