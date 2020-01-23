ECB/Lagarde: Küresel ticari belirsizlik azalıyor, riskler varlığını koruyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, küresel ticari belirsizliğin azaldığına dikkat çekerek, bunda ABD-Çin arasında imzalanan ticaret anlaşmasının ilk aşamasının etkili olduğunu fakat yine de Euro Bölgesi ekonomik büyümesine yönelik risklerin devam ettiğini söyledi.

Lagarde, ECB'nin faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada küresel ticarete yönelik jeopolitik endişeler, artan korumacılık politikalar ve gelişmekte olan piyasalardaki zayıflıklar gibi bazı risklerin devam ettiğini, fakat dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında varılan uzlaşının küresel ticaretteki belirsizlik riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını vurguladı.

ECB, refinansman operasyon faizinin yüzde 0.00'da, marjinal faizin yüzde 0.25'te ve mevduat faizinin yüzde eksi 0.50'de sabit tutulduğunu duyurdu. Bunun yanında banka, 2003'ten bu yana ilk kez stratejik politikasını yeniden değerlendireceğini açıkladı.

Beklentilere paralel olarak açıklanan faiz kararı sonrası Lagarde, ayrıca, orta dönem enflasyon hedeflerinin para politikaları, ekonomik genişleme ve ücret artışıyla desteklenmeye devam ettiğini söyledi.

Lagarde verilerin Euro Bölgesi ekonomik büyümesinde toparlanmaya işaret ettiğinin altını çizdi, fakat imalatın "büyümeyi kısıtlayan faktörlerden" olmaya devam ettiği uyarısını yaptı. ECB başkanı, inşaat ve hizmet sektörlerindeki güçlü seyrin ise korunduğunu doğruladı.

Para politikası önlemlerinin ekonominin bütün sektörleri için elverişli koşullar sağlamaya devam ettiğine dikkat çeken Lagarde, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle şirketler ve hanehalkları için daha uyumlu borç koşulları, tüketici harcamaları ve iş yatırımlarını destekliyor. Bu görünüm, Euro Bölgesi ekonomik genişlemesini ve iç fiyat baskılarını koruyarak enflasyonun orta dönem hedefimize yaklaşmasını sağlayacaktır.

"Para politikası önlemlerinin sağladığı fırsatlardan faydalanmak için diğer politika alanları da uzun dönem büyüme potansiyeline daha fazla katkı sağlamalı, mevcut görünümde birleşen talebi desteklemeli ve zayıflıkları azaltmalı. Euro Bölgesi ülkelerinde yapısal politikaların uygulaması, bölgenin verimi ve büyüme potansiyelini desteklemek, yapısal işsizliği azaltmak ve dayanıklılığı artırmak için güçlendirilmelidir."