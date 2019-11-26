Haberler » Ekonomi » ECB/Lane: Getiri eğrisinin para politikasında anahtar rolü var - Ekonomi

ECB/Lane: Getiri eğrisinin para politikasında anahtar rolü var

Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Philip Lane, getiri eğrisinin, para politikası dönüşümünde anahtar rol oynadığını vurguladı.

26.11.2019 13:07 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:07ECB/Lane: Getiri eğrisinin para politikasında anahtar rolü var

Merkez Bankası Başekonomisti Philip Lane, getiri eğrisinin, para politikası dönüşümünde anahtar rol oynadığını vurguladı.

Lane, ECB'nin standart dışı nefatif faiz politika kuralları ve aktif alımlarının, getiri eğrisini bir bütün olarak, büyük ölçüde düşürerek, sıfırın altında ulaşılamayacak bir negatif dip düzeye indirdiğini ve vade yapısında kaydadeğer bir baskılamaya katkı yaptığını vurguladı.

Banka'nın tahvil alım programının Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa gibi Euro Bölgesi üyesi ülkelerin 10 yıl vadeli borçlanmalarını 100 baz puan ucuzlattığını söyledi.

Londra'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Lane, "ECB uzmanlarının yaptıkları tahminlere göre Euro Bölgesi ülkelerinin 10 yıl vadeli tahvil faizlerinin faizleri, ECB'nin tahvil alım programının hiç var olmadığı bir duruma göre 100 baz puan daha düşük" dedi.

Lane, Avrupa'da ve global olarak tahvil getirilerinde son dönemde yaşanan yükselişin ise dünya ekonomisine ilişkin olarak bu yılın başlarında oluşan kötümserliğin azalmaya başladığının bir işareti olduğunu söyledi.

Lane, "Getirilerdeki artış biraç daha az kötümserlik olduğunu gösteriyor" dedi.



Avrupa Merkez Bankası, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:33 Bakan Varank: Yerli otomobil aralıkta tanıtılacak
13:33 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
13:30 28. Kalite Kongresi
13:23 Borsa ilk yarıda düştü
13:18 Elektronik atıklar eğitime kaynak sağlayacak
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:36 Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz
10:23 Polis, aracına binen turist kadını önce yanlış yere götürüp ardından darp eden taksiciyi arıyor
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:52 Genç sporcu, banka kredisiyle fitness sporunda dünya şampiyonu oldu
09:10 Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
18:42 Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
26.11.2019 13:35:11