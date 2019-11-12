Haberler » Ekonomi » ECB / Mersch: Daha destekleyici mali politika uygulanmalı - Ekonomi

ECB / Mersch: Daha destekleyici mali politika uygulanmalı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersch, küresel ekonomideki yavaşlama karşısında daha destekleyici mali politika uygulanması çağrısı yapanlana katıldı.

12.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:24ECB / Mersch: Daha destekleyici mali politika uygulanmalı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersch, küresel ekonomideki yavaşlama karşısında daha destekleyici mali politika uygulanması çağrısı yapanlana katıldı.

Mersch yaptığı açıklamada, "Mali politika, yapısal reformlar ve ihtiyatlı tedbidler içeren daha iyi bir politika karışımı, ECB'nin hedeflerini daha hızlı ve daha az yan etki ile birlikte başarmasına yardım edebilir" diye konuştu.

Euro Bölgesi imalat sektöründe ısrarcı zayıflığın ekonominin diğer sektörlerini de etkilemesi riski bulunduğuna da işaret eden Mersch, "İmalat sektöründe zayıflık ne kadar uzun sürer ise, ekonominin diğer sektörlerinin bundan etkilenmesi riski o kadar büyük olur" diye konuştu.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, olası bir krizie karşı hızla karşılık verecek şekilde hazır olduklarını, ancak bu aşamada ülkenin, "istikrarlı ekonomik durum" yaşamakta olduğunu vurguladı.

Bundesbank (Almanya Merkez Bankası) Başkanı Jens Weidmann yakın dönemde yaptığı açıklamalarda, mali harcamalara karşı olduğunu vurguladı.



Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:14 Setur Marinaları üst yönetiminde görev değişimi
11:13 Türk Eximbank, 500 milyon euroluk sendikasyon kredisi aldı
11:08 Avrupa Birliği, Zorlu Enerji projelerini destekliyor
11:08 Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
11:12 Suruç narında hasat zamanı
11:30 Alibaba, Bekarlar Günü'nde 12 saatte 24 milyar dolarlık satış yaptı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 11:16:53