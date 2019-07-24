ECB: Para arzı büyümesi yüzde 4.5'e geriledi

– Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) verilerine göre, geniş para arzı büyümesi Haziran ayında, Mayıs ayındaki yüzde 4.8 düzeyinden, yüzde 4.5 düzeyine geriledi.

ECB'nin açıklamasına göre hanehalkı borçları Haziran ayında bir değişim göstermeyerek yüzde 3.3 düzeyinde sabit kalırken, hanehalkı mevduat hesapları yüzde 0.1 artışla yüzde 5.8'e yükseldi. Finansal kuruluşların mevduat hesapları yüzde 0.3 artışla yüzde 5.7'ye yükselirken, finansal olmayan kuruluşların mevduat hesapları aylık yüzde 0.8 düştü.

- İstanbul

Kaynak: DHA