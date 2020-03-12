ECB politika faizini yüzde 0.00'da sabit tuttu
Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.00'da sabit tuttu.
12.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:06
Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.00'da sabit tuttu. ECB'den yapılan açıklamada refinansman operasyon faizinin yüzde 0.00'da, marjinal faizin yüzde 0.25'te ve mevduat faizinin yüzde eksi 0.50'de sabit tutulduğunu duyurdu.
ECB Yönetim Kurulu, bankacılık sisteminde ya da para piyasalarında bir "likidite sıkıntısı" görülmese de, daha fazla uzun vadeli yeniden finansman operasyonlarıyla, ihtiyaç olduğu anda devreye girecek bir, "acil likidite desteği"nin sağlanacağını açıkladı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Avrupa Merkez Bankası, Ekonomi
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