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ECB / Rehn: Yeni teşvik paketi beklentileri aşacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Olli Rehn, ECB'nin Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında yatırımcıların beklentilerinin ötesinde bir teşvik paketinin açıklanacağını duyurdu.

15.08.2019 17:49 ECB / Rehn: Yeni teşvik paketi beklentileri aşacak
– Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Olli Rehn, ECB'nin Eylül ayındaki bir sonraki toplantısında yatırımcıların beklentilerinin ötesinde bir teşvik paketinin açıklanacağını duyurdu.
Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Rehn, "alınan önlemlerin ekonomiyi gerçekten etkilemesi isteniyorsa, güçlü önlemler alınması gerektiğini" vurguladı.
Rehn'in açıklaması sonrasında euro, dolar karşısında yüzde 0.21 ve sterlin karşısında yüzde 0.74 düştü.


- İstanbul

Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Olli Rehn, Ekonomi

Kaynak: DHA

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