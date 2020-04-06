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ECB/Schnabel: AB'de ESM ve coronatahvil kullanılabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Covid-19 salgınının ekonomi üzerinde yarattığı baskıya karşı Avrupa Birliği Kurtarma Mekanizması (ESM) ve coronatahvil ihracının kullanılabileceğine dikkat çekti.

06.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:46
ECB/Schnabel: AB'de ESM ve coronatahvil kullanılabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Covid-19 salgınının ekonomi üzerinde yarattığı baskıya karşı Avrupa Birliği Kurtarma Mekanizması (ESM) ve coronatahvil ihracının kullanılabileceğine dikkat çekti.

To Vima'nın haberine göre, Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkisine karşı durmakta zorlanan Euro Bölgesi üyelerine yardımın Avrupa düzeyinde yapılması gerektiğinin altını çizen Schnabel, "Yapmamız gerekenler, yalnızca bir Avrupa dayanışması konusu değil" dedi.

Üye ülkelerin nakit gereksinimlerini karşılayabilmek için tek seferlik olarak coronatahvil ihracının bir olasılık olduğunu vurgulayan Schnabel, "AB kurtarma fonu ESM'yi veya Avrupa

Yatırım Bankası'nı içeren kullanılabilecek başka enstrümanlar da var" diye ekledi.

Eurogroup Başkanı Mario Centeno, Euro Bölgesi maliye bakanlarının Avrupa'da son 70 yılın en ağır resesyonuna yol açması beklenen koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ile başa çıkmak için bir araç olarak ihrac edilmesi önerilen "coronatahvil"lar konusunda daha fazla tartışmaya açık olunması çağrısı yaptı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Avrupa, Ekonomi
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