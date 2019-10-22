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ECB/Vasle: Euro Bölgesi'nde mali politika adımlarına da ihtiyaç var

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Slovenya Merkez Bankası Başkanı Bostjan Vasle, Euro Bölgesi'nde, küresel ekonomik gelişmeler karşısında sağlam durabilmek için, daha geniş makroekonomik politika adımları gerektiği uyarısı yaptı.

22.10.2019 12:55ECB/Vasle: Euro Bölgesi'nde mali politika adımlarına da ihtiyaç var

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Slovenya Merkez Bankası Başkanı Bostjan Vasle, Euro Bölgesi'nde, küresel ekonomik gelişmeler karşısında sağlam durabilmek için, daha geniş makroekonomik politika adımları gerektiği uyarısı yaptı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasıyıllık ortak toplantısı sonrasında bir açıklama yayınlayan Vasle, küresel ekonomideki söz konusu gelişmeler karşısında yalnızca para politikası adımlarıyla durulamayacağını vurguladı.

Küresel ekonomideki durumun düşük faiz, yüksek likidite ve finansman konusunda gevşek koşalların daha uzun bir süreceğini vurgulayan Vasle, "Finansal piyasalarda katılımcıların bu şartların uzun sürmesi durumunda, gösterecekleri davranışlar bazı ülkelerde finansal istikrarı sarsabilir" diye uyardı.

Vasle, küresel ekonomideki riskler arasında Brexit (Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması), ABD ile çin arasındaki ticaret çekişmeleri ve Çin ekonomisinde olası yavaşlamayı saydı.

Finansal piyasalarda çok yüksek değerlemelerinin finansal koşullarda birdenbire kötüleşmeye yol açabileceğine de dikkat çeken Vasle, böyle gelişmeler karşısında özellikle finansal olarak kırılgan ülkelerin daha kötü durum ile karşı karşıya kalabilecekleri uyarısı yaptı.



Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: DHA

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