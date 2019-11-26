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ECB / Villeroy: Düşük faizler ekonomiyi desteklemeyi sürdürecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Francois Villeroy de Galhau, düşük faizlerin Euro Bölgesi ekonomisine destek sağlamayı sürdüreceğini söyledi.

26.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:56ECB / Villeroy: Düşük faizler ekonomiyi desteklemeyi sürdürecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Francois Villeroy de Galhau, düşük faizlerin Euro Bölgesi ekonomisine destek sağlamayı sürdüreceğini söyledi.

Villeroy, Fransız radyosu Classique ile söyleşisinde, Almanya ve Hollanda'nın finansal olanaklarını kullanması gerektiğini vurguladı.

Fransa'daki ekonomik duruma da değinen Villeroy, son beş yılda aşırı borçluluk ile ilgili davaların sayısında yüzde 40 azalma olduğuna da dikkat çekti.

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann da, düzenlediği basın toplantısında, ECB'nin para politikası hedeflerinin  tümünün önümüzdeki aylarda ECB politika yapıcıları arasında tartışılacağını söyledi.

Holzmann, "ECB para politikası hedefleri tartışmaya açıklar ve bu  tartışma gelecek aylarda olacak. Politika hedefleri gözden geçirilmeye  ve revize edilmeye açıklar. Her şey tartışılmaya açık" diye konuştu.



Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: DHA

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