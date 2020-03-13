ECB / Villeroy : Ekonomik şok ciddi ama geçici
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, küresel düzeyde yayılan ve epidemi olarak ilan edilen Covid-19 salgınının neden olduğu ekonomik şokun "ciddi ama geçici" olduğunu söyledi.
13.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:01
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, küresel düzeyde yayılan ve epidemi olarak ilan edilen Covid-19 salgınının neden olduğu ekonomik şokun "ciddi ama geçici" olduğunu söyledi.
Villeroy, bu gelişmelere karşın ECB'nin uyguladığı ekonomik paketin mevcut ekonomik koşullara uygun olduğunu vurguladı ve ekledi:"Piyasalardaki oynaklığı izliyoruz; ancak, biz ekonomik koşullara göre hareket ederiz. Eğer bazı ülkelerin borçlarının satın alanmasını gerektirecek bir durum ortaya çıkarsa, bu koşulların da biraz dışına çıkabiliriz."Villeroy, ECB'nin önümüzdeki günlerde tam anlamıyla seferberolacağının altını çizdi.ECB Perşembe günü politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.00'da sabit tuttu. ECB'den yapılan açıklamada refinansman operasyon faizinin yüzde 0.00'da, marjinal faizin yüzde 0.25'te ve mevduat faizinin yüzde eksi 0.50'de sabit tutulduğunu duyurdu.ECB Yönetim Kurulu, bankacılık sisteminde ya da para piyasalarında bir "likidite sıkıntısı" görülmese de, daha fazla uzun vadeli yeniden finansman operasyonlarıyla, ihtiyaç olduğu anda devreye girecek bir, "acil likidite desteği"nin sağlanacağını açıkladı.ECB, hanelere ve şirketlere ucuz kredi verebilmeleri için bankalara ucuz para sağlayacağını, var olan imkanlar kapsamında sağladığı paranın maliyetini de düşüeceğini açıkladı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Fransa, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Ekonomi
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Ekonomi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Ekonomi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Ekonomi
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ekonomi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor