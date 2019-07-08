08.07.2019 12:25
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ECB / Villeroy: Euro Bölgesi için henüz bir teşvik planı yok

ECB / Villeroy: Euro Bölgesi için henüz bir teşvik planı yok

– Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) fiyat istkrarını sağlamakla yüküğmlü olduğunu ancak hükümetlerin yerine geçemeyeceğini söyledi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) fiyat istkrarını sağlamakla yüküğmlü olduğunu ancak hükümetlerin yerine geçemeyeceğini söyledi.
CNBC'ye konuşan Villeroy, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri ve diğer sektörel anlaşmazlıkların yarattığı belirsizliklerin ekonominin karşısındaki en büyük zorluk olduğunu ve olumsuz etkileri hakkında yaptığı uyarıları yineledi ve merkez bankalarının ekonomi üzerindeki baskıyı azatmak ve enflasyon desteklemek yönünde ortak bir karar almadıklarını duyurdu.
ECB Yönetim Kurulu üyesi olan Villeroy, ECB'nin bir sonraki toplantısında bu konuların görüşüleceğini açıkladı ancak detay vermedi.
Ticaret gerginliklerinin yarattığı olumsuz etkileri telafi edemeyeceklerini söyleyen Villeroy, "Gerektiği takdirde hareket kabiliyetimiz konusunda ne kadar kararlı olduğumuzdan şüphe edilmemeli" dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Fransa, Ekonomi

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