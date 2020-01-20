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ECB/Villeroy: İklim riskleri gözden geçirilmelidir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB risk modellerinin iklim değişikliği etkilerini de kapsaması gerektiği uyarısı yaptı.

20.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:14ECB/Villeroy: İklim riskleri gözden geçirilmelidir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB risk modellerinin iklim değişikliği etkilerini de kapsaması gerektiği uyarısı yaptı.

Villeroy, Pazartesi günü yayınlanan bir yazıda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aşırı hava koşullarındaki artan sıklık ve yoğunluk, doğrusal olmayan ve geri döndürülemez finansal kayıplara yol açabilir."

Bunun yanında ECB tahvil alımlarının "yeşil nicel gevşeme" olarak adlandırılmasının iyi bir fikir olduğuna inanmadığını belirten Villeror, bu tür tahvil alımlarının, karbon ayak izlerini azaltmayı hedefleyen şirketlere yapılan yatırımları da içereceğine dikkat çekti.

İklim değişikliğinin, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun ana maddesi olması bekleniyor. Microsoft ve BlackRock gibi şirketler, politikalarını iklim değişikliğine uygun olarak değiştireceklerini duyurmuştu.



Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Fransa, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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