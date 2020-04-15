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ECB / Villeroy: Kamu harcamaları artırılmalı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, orta vadede kamu harcamalarının artırılmasının büyük önem taşıdığı uyarısı yaptı.

15.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:38
ECB / Villeroy: Kamu harcamaları artırılmalı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, orta vadede kamu harcamalarının artırılmasının büyük önem taşıdığı uyarısı yaptı.

Villeroy, yüksek kamu borçları için bir "mucize çözüm" bulunmadığına da dikkat çekti.

Fransa Merkez Bankası'nın perakende satışlar verisini açıklamasının ardından bir açıklama yapan Villeroy, kriz sürecinin iyi yönetilmesi durumunda, ekonomik şokun Covid-19 salgını sonrası etkisinin geçici olacağını söyledi.

Fransız bankalarının 10 yıl önceki küresel finansal kriz dönemine göre daha güçlü olduklarına inandığının altını çizen Villeroy, "ECB bankaara neredeyse sınırsız likidite sağlıyor" diye anımsattı.

Daha önceki açıklamalarında Euro Grubu'nun Covid-19 salgını karşısında atılacak adımlar konusunda ortak görüş oluşturamadığını söyleyen Villeroy, artık Avrupa Birliği görüşmelerinde gelişmeler olduğunu vurguladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Fransa, Ekonomi
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