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ECB / Visco: Daha fazla tahvil almak hala bir seçenek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Komitesi Üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, ECB'nin geçen hafta açıkladığı tahvil alım programını değiştirerek, daha çok alım yapmaya hazırlandığını söyledi.

23.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:37
ECB / Visco: Daha fazla tahvil almak hala bir seçenek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Komitesi Üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, ECB'nin geçen hafta açıkladığı tahvil alım programını değiştirerek, daha çok alım yapmaya hazırlandığını söyledi.

Visco, ECB'nin Covid-19 salgınının ekonomi üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları etkisiz kılmak amacıyla, ekonomik büyümeyi desteklemek için yeniden finansman düzenlemeleri üzerinde çalıştığına dikkat çekti.

Visco, meccut düzenlemelerin bu aşamada olumlu ve işlevini sürdürmekte olduğunun altını çizdi.

ECB, Covid-19 salgınının ekonomi üzerindeki baskıları hafifletmek için, geçen Çarşamba günü 750 milyar euro tutarında yeni tahvil alım programı açıkladı.

ECB'nin daha önceki tahvil alım taahhütleriyle birlikte bu yıl yapacağı alımlar 1.1 trilyon euroyu bulacak.

ECB Başkanı Christine Lagarde, bir önceki gün olağanüstü toplanan yönetim kurulunun kararının ardından yaptığı açıklamada, "Olağanüstü durumlarda olağanüstü kararlar alınması gerekir... Euroya sınırsız bağlılık duyuyoruz. Yetkimiz dahilinde elimizdeki araçların tümünü sınırlarına kadar kullanmaya kararlıyız" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Koronavirüs, İtalya, Ekonomi

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