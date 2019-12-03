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ECB/Visco: Faiz indirimi yerine tahvil almak daha iyi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Ignazio Visco, ekonomik teşvik olarak tahvil alımını negatif faize tercih edeceğini söyledi ve faizleri indirmenin finansal sistem üzerinde olumsuz etkisi olacağını ekledi.

03.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:20ECB/Visco: Faiz indirimi yerine tahvil almak daha iyi
Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Ignazio Visco, ekonomik teşvik olarak tahvil alımını negatif faize tercih edeceğini söyledi ve faizleri indirmenin finansal sistem üzerinde olumsuz etkisi olacağını ekledi.

Aynı zamanda İtalya Merkez Bankası Başkanı da olan Visco, Avrupa'nın ihtiyacının Euro Bölgesi ülkelerince oluşturulacak bir organizasyondan sağlanacak güvenceli tahvil olduğunu ifade etti.ECB Ekim ayında faiz oranlarını sabit tutmuş ancak aylık 20 milyar euro bütçeli bir varlık alım programını yeniden başlatmıştı.


- İstanbul

Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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