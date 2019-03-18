Ecdada Vefa; 'Mihraplı Şehitler Anıtı'

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 15 dönümlük alanda hayata geçirilen 'Mihraplı Şehitliği'nin '19 Eylül Gaziler Günü'nde ziyarete açılması hedeflenirken, 'Şehitlik Anıtı'nın montajı yapıldı.Bursa'da tarihi ve kültürel mirası geleceğe taşıyan projeleriyle ecdada vefasını gösteren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehit ve gazilerin hatırasını 'Mihraplı Şehitliği'nde yaşatacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümünde, 'Mihraplı Şehitlik Anıtı'nın montajının yapıldığı programa katıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi'nin de bulunduğu 15 bin 220 metrekarelik alanda uygulanacak proje hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, "Ülkemiz adına daha heyecanlı ve kararlıyız. Duygularımızı, fikirlerimizi tazeledik, duamızı yaptık" dedi.Geçen yıl 'Gaziler Günü'nde bölgedeki ziyaretini anlatan ve Çanakkale'ye 5 bin civarında, en çok şehidi veren 2. şehir olan Bursa'ya yakışan bir şehitlik kazandırmak istediklerini hatırlatan Başkan Aktaş, 'Mihraplı Şehitliği'nin yenilenme sürecini Bursa Valiliği'nin de takip ettiğini söyledi. Proje tahsisinin sonuçlanmasıyla ihalenin gerçekleştiğini anlatan Aktaş, anıtın önemine vurgu yaptı.Şehitler DiyarıBursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan çalışmanın, Odunluk Mahallesi'ndeki toplam 15 bin 220 metrekarelik alanı kapsadığını kaydeden Başkan Aktaş, "İl Jandarma Komutanlığı'nın 'Şehitler Diyarı' talebine uygun olarak hazırlanan projede dernek birimleri, müze, tören alanı ve sosyal alanlar bulunacak. İnşaat alanının 1300 metrekare olacağı projede, 12 bin 350 metrekare yeşil alan, 430 metrekare otopark alanı ve 1350 metrekare tören alanı bulunacak. Projenin en özellikli yapılarından biri ise 12 metre 28 cm yüksekliğe sahip 'Şehitlik Anıtı' olacak" diye konuştu.Başkan Aktaş, anıtın 120 metrekarelik alan üzerine konuşlandırılacağını ifade ederek, "Anıtta tema olarak şehitlere verilen önem işlendi. Sağ ve sol yanında üçlü formlardan oluşan 2 ana ayak sayesinde ayakta duran anıtın en üst kısmında ise bağımsızlığın simgesi olan dev bir ay yıldız bulunacak. Dernek birimleri, müze, sosyal alanları ile tören alanı, müze tüneli ve çevre düzenlemeleriyle hem şehitlere vefa borcu yerine getirilecek hem de Bursa görkemli bir meydana kavuşmuş olacak" açıklamasını yaptı.'Mihraplı Şehitliği'nin '19 Eylül Gaziler Günü'nde tamamlanarak ziyarete açılmasının hedeflendiğini belirten Başkan Aktaş, "Bizler ne yapsak azdır. Şehitlerimiz, bu vatanın bağımsızlığı, birliği ve beraberliği için, canlarını ve ömürlerini feda ettiler. Bize de düşen onların adını burada yaşatmaktır. Mihraplı Şehitliği, Bursa ve Türkiye'nin gururu olan şehitlerimize ve gazilerimize yakışır bir mekan olacak" diyerek ziyaretçilerinin de şehit ve gazilerin ruhunu daha iyi anlayacaklarını sözlerine ekledi. - BURSA